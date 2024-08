Telebiella e la sua storia al Mulab, Rondi: "Obiettivo è non perdere quell'immenso valore"

"Se la storia di Peppo Sacchi e della sua Telebiella è fortemente radicata nella città laniera va mantenuta e valorizzata. Se restasse qui da noi a Città Studi, alla fine rischierebbero di essere dimenticate, mentre per noi è una storia di estremo interesse, di valore". Va dritto al dunque Ermanno Rondi, presidente di Città Studi, che da mesi lavora al progetto dello spostamento di Telebiella al Mulab, il il Museo del laboratorio del tessile che sorgerà a Fondazione Pistoletto.

"Ho cercato prima la figlia di Peppo Sacchi, per vedere se potevamo fare una cosa del genere, ho parlato con la rete Archivi Tessili Biellesi e con il curatore del Mulab, il Museo del laboratorio del tessile - conclude Rondi - . Si sono detti interessati a questo progetto, e di qui è partito il tutto. L'obiettivo è non perdere quell'immenso valore, nessuno vuole mandare via nessuno, non è uno sfratto come ha detto qualcuno, è valorizzare".