Dorzano, via all'efficientamento energetico del salone polivalente

Il Comune di Dorzano ha in programma il completamento dell’efficentamento energetico del salone polivalente comunale.

L'intervento prevede la sostituzione dell’illuminazione interna con impianto a sorgente led, per una spesa di 14.853,42 euro, la sostituzione delle uscite di sicurezza con nuove porte (20.937,63), la messa in sicurezza dell’area gioco con protezione per pilastri sporgenti, spigoli, scala e fissaggi a terra per ancoraggi (3.150).

Il progetto esecutivo approvato contempla inoltre 827,77 euro di oneri per la sicurezza, e 18.821,05 come somma a disposizione dell'Amministrazione.