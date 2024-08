Torna il Biella Pride, ecco il programma dell'evento

Torna il Biella Pride, in programma il prossimo 14 settembre. “Ci ritroveremo alle 15.45 in Corso 53° Fanteria con un invito aperto a chiunque creda in una società libera e aperta – spiegano gli organizzatori - Da anni ormai il Pride è una manifestazione contro qualsiasi forma di discriminazione, che sia omobilesbotransfobia, sessismo, razzismo, abilismo e xenofobia. Abbiamo scelto di attuare politiche green e di supporto alle comunità locali, per questo abbiamo scelto solo il supporto di enti e aziende locali".

"Il 14 settembre saremo unitɜ per una giornata di amore, rivendicazione, e rivoluzione - prosegue la nota - Marceremo insieme per riaffermare i nostri diritti, la nostra libertà di essere ciò che siamo, senza compromessi. Particolare importanza sarà data all'accessibilità dell'evento. Per questo segnaliamo che l'intero percorso è percorribile in sedia a rotelle, sarà organizzata una zona di decompressione, ovvero uno spazio calmo e più silenzioso, infine i discorsi si potranno seguire sia tramite QR-code, sia grazie a una traduttrice LIS”.