Chiavazza: iniziata la posa delle luci al campo sportivo di viale Venezia

L'annuncio era stato dato a febbraio e giusto oggi martedì 6 agosto sono iniziati i lavori: tra una settimana il campo sportivo di Chiavazza in viale Venezia avrà la sua illuminazione.

Si tratta di un intervento realizzato dalla ditta lombarda che realizza un nuovo supermercato lungo via Milano.

Ad interessarsi della questione continua essere l'assessore Giacomo Moscarola come aveva già fatto in precedenza con la giunta Corradino.

"Il campo era stato inaugurato senza illuminazione - spiega l'assessore -. Oggi finalmente con le luci i ragazzi che negli ultimi anni sono stati obbligati a spostarsi altrove, potranno tornare a casa, e giocare qui a tutte le ore del giorno, e per tutte le partite che vogliono. In particolare in inverno alle 16 diventava buio, ora non ci saranno più problemi".

La posa dovrebbe terminare entro il fine settimana.