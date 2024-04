Biella, scontro auto-monopattino: un uomo al Pronto Soccorso (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Momenti di preoccupazione a Biella per un incidente stradale che ha visto coinvolti un mezzo e un monopattino.

È successo stamattina, 11 aprile, all'incrocio tra via Asmara e via Torino: stando alle prime informazioni raccolte, sarebbe rimasto ferito l'uomo a bordo del monopattino, subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in codice verde all'ospedale.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti del caso.