Biella, auto completamente distrutta dopo l'incidente in via Torino: traffico deviato (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

È andata distrutta l'auto rimasta coinvolta in un sinistro stradale. È successo stamattina, 29 aprile, intorno alle 12, all'incrocio tra via Torino, via Zara e via Asti, a Biella.

La dinamica è ancora in fase di accertamento ma stando alle prime informazioni raccolte sarebbe rimasta ferita una donna anziana, subito assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso in codice verde.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale, i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e il personale della Questura. Chiusa, al momento, via Torino, con il traffico deviato verso altre direzioni.