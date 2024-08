Vigliano, novità sui servizi di mensa e pre-post scuola

Da lunedì 5 a sabato 31 agosto sono aperte le iscrizioni ai servizi di mensa scolastica e pre e post scuola attraverso il portale School net accessibile dalla home page del sito istituzionale del comune di Vigliano Biellese.

Il portale, già in uso nello scorso anno scolastico per il solo servizio mensa, rende ora possibili le iscrizioni sia per la mensa sia per i servizi scolastici di pre e post scuola. Importante sottolineare l'ulteriore novità: contestualmente all'iscrizione per il servizio mensa, per quanti rientrino nelle fasce ISEE interessate, è possibile richiedere l'agevolazione tariffaria, allegando un'attestazione ISEE aggiornata al 2024. Le famiglie avranno piena autonomia nella gestione del proprio account sul portale: si ricorda l'obbligo di segnalare la mancata fruizione del servizio di refezione entro le 9.30 del giorno stesso, pena l'addebito del pasto.

Le schede informative dei singoli servizi sono consultabili su questo stesso sito ai link sotto indicati. Iscrizione e rinnovo saranno perfezionati nel momento in cui l’utente riceverà una email di conferma dall’indirizzo scuole@vigliano.info con i dettagli sulle modalità di pagamento.Per qualsiasi chiarimento è a disposizione l’Ufficio Scuole Tel. 015512041 Email scuole@vigliano.info orario di sportello dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.