Temporali, grandine e allagamenti: i dati di Arpa Piemonte del nubifragio di venerdì

Hanno fatto il giro del web le immagini del violento acquazzone che si è abbattuto su Torino nel pomeriggio di venerdì 2 agosto.

In queste ore, Arpa Piemonte ha diffuso alcuni interessanti dati del fenomeno atmosferico. “Il transito di un’ondulazione atlantica sul bordo settentrionale dell'alta pressione di matrice subtropicale presente in area mediterranea ha determinato nel pomeriggio di venerdì un aumento dell’instabilità, innescando rovesci e temporali a ridosso delle vallate alpine con successivo coinvolgimento delle aree di pianura e collina. La presenza di un elevato gradiente nella direzione e nell’intensità del vento alle diverse quote (wind-shear) insieme alla notevole energia a disposizione hanno contribuito ad alimentare temporali organizzati, che hanno interessato le pianure di Cuneese e Torinese – si legge nella nota - In particolare, un violento sistema temporalesco ha colpito la città di Torino nel pomeriggio, con precipitazioni di forte intensità, grandine di grossa dimensione (fino a 4-5 cm) e intense raffiche di vento, che hanno causato diffuse situazioni di criticità nel contesto urbano. Si segnalano danni a automobili e coperture e locali allagamenti dovuti alla difficoltà di smaltimento delle acque meteoriche dal reticolo stradale”.

Le precipitazioni più intense si sono registrate a Venaria Reale “dove sono caduti 80,2 mm di pioggia in un’ora – sottolinea Arpa - Si tratta di un valore molto elevato, corrispondente ad un tempo di ritorno superiore ai 200 anni. Molto intense le precipitazioni anche sul centro e sulla zona settentrionale dell’abitato di Torino: le cumulate orarie registrate dalle stazioni di Torino Reiss Romoli e Torino Giardini Reali sono state, rispettivamente, pari a 57,9 mm e 47,6 mm. Abbondanti anche le precipitazioni sulla collina torinese: la stazione di Pino Torinese ha registrato 39 mm di pioggia cumulata in 1 ora e 78,5 mm in 3 ore. Violenti temporali, associati a grandinate di medie dimensioni, hanno interessato anche le pianure del Cuneese dal tardo pomeriggio. Le precipitazioni cumulate orarie più intense sono state registrate a Saluzzo (47,2 mm) e Villanova Solaro (42,6 mm)”.

Temporali localmente molto forti si sono verificati anche al confine tra Vercellese e Verbano. “Le precipitazioni più intense sono state rilevate a Sabbia (VC), con 52,3 mm di pioggia in un’ora – prosegue Arpa - In corrispondenza dei fenomeni più intensi, sono stati registrati venti di forte intensità, con picchi di 68 km/h misurati a Caselle Torinese (TO) e di 72 km/h presso la stazione di Torino Reiss Romoli. Le intense precipitazioni hanno provocato una repentina risposta da parte del reticolo fluviale. A Torino, a causa dell’inteso afflusso meteorico proveniente dall’agglomerato urbano, il livello della Dora Riparia a Torino è salito di circa 90 cm in due ore, per poi decrescere rapidamente. Altrettanto marcata la risposta del Po, che a Castiglione Torinese (TO) ha subito un incremento di 140 cm in un’ora e mezza, per poi tornare ai precedenti livelli di deflusso già nella serata del 2 agosto”.