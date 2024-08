Donato, nel week end torna il Mercatino della Solidarietà

Ed eccoci al nostro appuntamento bimestrale con il nuovo Mercatino della Solidarietà di Agosto.

Vi aspettiamo sabato 3 e domenica 4 agosto 2024 dalle 10 alle 20 a Donato, presso la sede dell'associazione Rina Valé in Via Martiri della libertà 31, in centro paese vicino alla farmacia.

A questo appuntamento troverete tanti oggetti NUOVI e USATI: telerie ricamate, casalinghi, porcellane e cristalli, realizzazioni artigianali, articoli per cani e per auto, giochi e giocattoli da 0 a 99 anni, bigiotteria e molto altro.

Troverete sicuramente ciò che vi serve e che vi piace! E potrete fare una bella passeggiata in questi luoghi incantevoli, sostenendo la nostra associazione di promozione sociale per cultura, musica e salute!

Vi aspettiamo numerosi e vi salutiamo con un abbraccio!