Ospedale, un lettore: "La manutenzione nel parcheggio è praticamente inesistente"

"Questa mattina sono andato in ospedale a Ponderano e a parte il parcheggio che ormai si sa che si deve pagare, ma mi è spiaciuto vedere che le aiuole sono tenute male, l'erba non è tagliata, i cestini sono pieni di rifiuti, non so da quando non svengono svuotati e c'è tanta immondizia a terra".

Il sindaco Roberto Locca è al corrente della situazione: "La convenzione prevede che sia Gestopark che gestisce il parcheggio a fare la dovuta manutenzione. Abbiamo sollecitato più volte il loro intervento ma a quanto pare non si sono ancora mossi, provvederemo a inviare altre mail. Speriamo sia solo il primo anno di rodaggio una situazione simile".