Golf: Nella gara nazionale di Cavaglià vincono Spera e Baima

Due splendide giornate estive hanno incorniciato nel weekend la gara nazionale del Golf Cavaglià (36 buche) che ha chiuso gli eventi di luglio del club biellese iniziati nei primi giorni del mese con i Campionati Nazionali Under 14.

Record di partecipanti con 140 giocatori al via (il massimo consentito dal regolamento) arrivati dai vari circoli della penisola, molti dei quali inseriti nell’ordine di merito nazionale.

Nella gara maschile successo del giovane Vittorio Spera capace di girare entrambe le giornate sotto il par del campo (68) e confermare la leadership del primo round. Per il portacolori di Cherasco uno score finale di 131 (64 67, -5) con cui ha lasciato a 2 colpi Jacopo Vercellino (Le Rosine) che ha chiuso in 133 (67 66, -3). Terzo Mattia Rosso (Torino) con 135 (65 70, -1). Al quarto posto il migliore dei biellesi Francesco Tinelli (Biella Betulle) con 136 (67 69, par) seguito dai compagni di squadra Romeo Pricco con 137 (5°) e Vittorio Scribanti con 140 (14°).

Era prevista anche una classifica pareggiata dove ha dominato il giocatore di casa Andreas Borello (Cavaglià) con 119 (58 61, -17), seguito da Carlo Lucchini (Zoate) con 125.

Nella prova femminile vittoria in rimonta per Alessandra Baima. La giocatrice de Le Fronde dopo una prima giornata in controllo, nelle 18 buche finali ha recuperato con un bel giro 2 sotto par per chiudere con 138 (72 66, +2) lasciando a 5 colpi (score 143) la biellese di Albatros Indoor Sara Montejo Rey (67 76, +7) che aveva chiuso al comando sabato. Terza Barbara Arlati (Villa d’Este) con 145 (77 68, +9).

La più brava nel netto è stata Eleonora Ruffo (Bogliaco) con 125 (63 62, -11).

La gara, che si è svolta su un percorso in buone condizioni malgrado la stagione, è stata diretta dall’arbitro Nicole Zanetti coadiuvata da Simona Rosazza Gianin, Cristiano Bongianino e Fabio Bertolotti.