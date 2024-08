Due donne ferite, una di loro estratta dalle lamiere: grave incidente sulla Provinciale Sandigliano-Cerrione (foto di Davide Finatti per newsbiella.it)

Grave incidente stradale sulla Provinciale che da Sandigliano porta al comune di Cerrione. Il fatto è successo poco prima delle 19 di oggi, 31 luglio: a rimanere coinvolte due auto per cause in fase di accertamento.

Stando alle prime informazioni raccolte, due donne sarebbero rimaste ferite nell’impatto. Una di loro sarebbe anche stata estratta dalle lamiere dell'abitacolo attraverso le consuete procedure e attrezzature in dotazione. Entrambe, una volta soccorse dai sanitari del 118, sono state caricate sull’ambulanza e molto probabilmente verranno trasportate in ospedale per le cure del caso. Assistito dal personale medico anche un uomo.

Presenti anche i Vigili del Fuoco di Biella per l’opera di messa in sicurezza dei veicoli e i Carabinieri per la viabilità e la raccolta dei rilievi che stabiliranno l’esatta dinamica del sinistro.