Inaugurata a Biella la mostra "Marco Polo: L'Impossibile"

La mostra "Marco Polo: L'Impossibile" è stata ufficialmente inaugurata a Palazzo Gromo Losa, offrendo ai visitatori un'immersione affascinante nei viaggi leggendari di Marco Polo, da Venezia fino ai confini della Cina. L'evento è organizzato dall'Associazione Stilelibero in collaborazione con l'Associazione Pericle, l'Associazione Pacefuturo, e il Comune di Vigliano Biellese, con il supporto fondamentale della Fondazione CR Biella.

L'esposizione guida i visitatori in un affascinante viaggio tra culture diverse, presentando artefatti, documenti storici e installazioni interattive che ricostruiscono le esperienze di Marco Polo lungo la Via della Seta. È un viaggio che va oltre l'aspetto geografico, esplorando il coraggio, la curiosità e l'apertura mentale che hanno caratterizzato il leggendario esploratore veneziano.

Nel discorso di apertura, Michele Colombo, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, ha sottolineato l'importanza culturale e turistica dell'iniziativa: "Dal Polo Culturale di Biella Piazzo nascono bei progetti che funzionano in termini culturali e turistici. Questa mostra è un esempio di come la collaborazione tra diverse associazioni e istituzioni possa generare eventi di grande rilevanza per la nostra comunità." La mostra "Marco Polo: L'Impossibile" è visitabile a Palazzo Gromo Losa ogni sabato e domenica, dalle 10:00 alle 19:00, fino al 22 settembre.