Massazza, ecco le tariffe dei servizi scolastici 2024/2025

Con delibera di Giunta dello scorso 5 luglio il Comune di Massazza ha stabilito le tariffe sei servizi scolastici 2024/2025.

Quanto alla mensa per la scuola dell’infanzia e della primaria (i residenti a Massazza vanno a scuola a Verrone) la quota è di 1 euro per fino a 3.135,93 euro di ISEE ; 3 euro con un figlio ed ISEE tra 3.135,93 e 9.407,79 euro; 2,48 euro con con più di un figlio ed ISEE tra 3.135,93 e 9.407,79; 3,70 per chi non rientra negli altri casi.

Il Comune ha inoltre confermato le tariffe dell’anno scorso per quanto riguarda il trasporto alla scuola primaria di Verrone, e alla scuola scuola secondaria di 1° grado (i residenti a Massazza vanno a Sandigliano).

Confermati i servizi gratuiti di di pre-scuola e post-scuola, usufruibili anche per singolo quadrimestre.