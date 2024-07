Picchetto d'onore per Elena e Daniele sposi!

Matrimonio da favola per Daniele Furia, Brigadiere in servizio alla stazione dei Carabinieri di Cossato ed Elena Fanni in servizio presso la Polizia Locale di Candelo.

Amici e parenti hanno festeggiato gli sposi dopo la cerimonia di venerdì in comune a Cossato, e nella mattina di oggi domenica 28 luglio in loro onore l'immancabile picchetto d'onore.

Auguri agli sposi!

E ad accompagnare il loro viaggio nella nuova vita una 500 gialla con tantissimi fiori colorati.