Dal nord ovest. Giovane trovato morto ad Oleggio. Si ipotizza un omicidio

Un giovane e’ stato trovato questa mattina privo di vita ad Oleggio in via Ticino. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto è giunto anche il medico legale e ad occuparsi della vicenda sono i carabinieri di Novara che sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori, compresa quella dell’omicidio poiché a quanto si è appreso sul corpo della vittima sarebbero stati trovati segni di violenza.