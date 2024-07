Scontro tra due auto lungo la Strada di Gronda, una finisce in un fosso, FOTO Benedetti per newsbiella.it

Incidente lungo la Strada di Gronda a Biella, all'altezza della sede di Atap, nella mattina di oggi giovedì 25 luglio, intorno alle 11,30.

La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma in uno scontro sono rimaste coinvolte due auto, una BMW e una Panda, entrambe guidate da donne, soccorse in un primo momento dai passanti, e un mezzo è caduto nel fosso.

Sul posto ora ci sono i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza delle auto, il 118 oltre alla Polizia di Stato e alla Polizia Locale.

Le conducenti sarebbero comunque coscienti.

Attenzione alla viabilità che è rallentata.