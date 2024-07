Incidente in super, auto urta più lati della carreggiata FOTO

Aggiornamento delle 9, 10

Da una prima ricostruzione sembra che l'auto abbia impattato prima contro il guard rail della parte destra della carreggiata perdendo una ruota, e di qui sia stata sbalzata dalla parte opposta finendo la sua corsa sul muretto dall'altro lato della strada.

La persona all’interno è stata subito assistita da un soccorritore sanitario che passava casualmente sul luogo dell’incidente.

I Vigili de fuoco sono intervenuti quindi, per estrarre dall’auto la persona per poi affidarla ai soccorsi del 118 e per mettere in sicurezza la zona.

Sul posto sono anche intervenuti la Polizia Locale e i Carabinieri.

I fatti

Attenzione alla viabilità lungo la superstrada. All'altezza di Vigliano in direzione Cossato nella mattina di oggi giovedì 25 luglio c'è stato un incidente intorno alle 7,30.

Al momento sul posto ci sono i Vigili del Fuoco e il 118. Sembra sia stata coinvolta solo un'auto ma le notizie sono ancora frammentarie, seguiranno aggiornamenti.