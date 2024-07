Premio +bellezza in Valle, dalla Valsessera a Biella passando per la Valle Cervo: ecco i finalisti

Sono stati annunciati i finalisti della V° edizione del Premio +bellezza in Valle, dedicato a valorizzare gli interventi edilizi ed ambientali che hanno contribuito a portare bellezza e piacevolezza al territorio della provincia di Biella.

Un riconoscimento che mira a mettere in luce progetti che, non solo rispettano l'ambiente e il patrimonio edilizio, ma che arricchiscono anche la qualità della vita della nostra comunità. Anche quest'anno la partecipazione è stata alta e sono arrivate ben 33 candidature: 14 per la sezione AMBIENTE e 19 per la sezione EDILIZIA. Un risultato straordinario che testimonia la crescente notorietà del concorso e il coinvolgimento di numerosi soggetti, sia privati che pubblici. Un successo che dimostra l'importanza e l’affermazione del Premio nel valorizzare e promuovere le eccellenze del nostro territorio.

Tutti i candidati hanno dimostrato un notevole impegno verso la ricerca della bellezza architettonica e paesaggistica, con particolare attenzione al recupero di luoghi abbandonati, dando loro una seconda vita e restituendo alla comunità il piacere di viverli. Dopo una non facile valutazione, questi sono i dieci interventi finalisti dell’edizione 2024:

SEZIONE EDILIZIA

Valdilana – Margosio

Ristrutturazione della baita “La Polveriera” La completa ristrutturazione di un’antica baita ha dato la possibilità di creare una struttura da destinare ad un’accoglienza turistica di qualità. Addormentarsi in un’oasi di pace e risvegliarsi con vista sul Monte Rosa!

Bioglio - Recupero antica cascina borgo Ca' del becca

Situata in un antico borgo contadino, la cascina è stata oggetto di un accurato intervento di restauro per dare vita ad una struttura ricettiva in cui, pur mantenendo l’architettura originale, sono stati creati ambienti funzionali in cui l’antico convive con il design contemporaneo. Un luogo affascinante ma a lungo trascurato, è tornato così ad avere una nuova vita.

Biella - Ristrutturazione Edificio De Mori

Un edificio che oltre 20 anni fa ospitava un colorificio, grazie ad una totale ristrutturazione, oggi invece accoglie una moderna e luminosa pasticceria in cui bontà e bellezza viaggiano a braccetto.

Biella - Restauro della facciata di San Nicola da Tolentino

Oggetto dell'intervento è il restauro conservativo della facciata della Chiesa di San Nicola da Tolentino, nel quartiere Vernato. La storia di questo luogo inizia nel XVII secolo e prosegue per oltre 300 anni fino alla chiusura avvenuta nel 1968. La facciata, realizzata a partire dal 1721, ora che è stata restaurata, restituisce alla collettività parte della sua storia e permette di ritrovare legami culturali e ridefinire una precisa identità territoriale e storica.

Coggiola – Ripristino delle stanze dell’Eremita al Santuario del Cavallero

Quello del Santuario della Madonna della Neve del Cavallero, sorto a partire dalla seconda metà del 1600, è un complesso ampio ed articolato. Il tempo ne aveva compromesso l’accessibilità ma, grazie all’intervento di restauro eseguito dall’ODV Amici del Cavallero, questo prezioso luogo di culto torna a poter essere visitabile ed ammirabile.

SEZIONE AMBIENTE

Bioglio - BTOLIUM - Il parco sperimentale climate-resilient

Negli ultimi decenni il giardino di Villa S. Teresa versava in stato di abbandono, ma un’attenta riqualificazione ambientale ha restituito alla comunità un vero e proprio gioiello in cui è stata promossa la biodiversità di alberi e fiori, creando un habitat ideale per diverse specie animali e vegetali. Uno spettacolo naturale da ammirare e godere tutto l’anno!

Piedicavallo - Giardini del Pinchiolo

Quali sono le varietà di piante e fiori che resistono ai rigidi inverni di montagna? Quelle che si trovano ai Giardini del Pinchiolo sono proprio il risultato di una ricerca e sperimentazione dettata dall’amore per la natura e dallo spirito di accoglienza per chiunque abbia voglia di immergervisi e godere del recupero di questo angolo di Valle Cervo.

Sagliano Micca - Sagliano in... gamba

Fino agli anni sessanta l’unico collegamento fra le frazioni di Casale-Falletti e Passobreve, era la mulattiera della Viaccia, un percorso in ciottolato che con il passare del tempo era andato perso. Oggi, grazie ad un lavoro di ripristino, l’antica pavimentazione è stata riportata alla luce e Sagliano può offrire gli escursionisti della Valle Cervo un percorso ad anello che collega tutte le sue frazioni.

Salussola - Un nuovo vigneto ai piedi della Cà Bianca

Villa Cà Bianca è un'antica villa padronale immersa tra i vigneti della collina di San Secondo. Qui l’assoluto padrone di casa è il Nebbiolo, che accoglie il visitatore con il verde brillante del suo fogliame, ottimo auspicio per le future vendemmie!

Coggiola, Portula, Pray e Crevacuore - Immagina... tra il verde della Valsessera

Un percorso ciclopedonale di circa 16 km che collega Coggiola, Portula, Pray e Crevacuore. Un itinerario ciclopedonale che contribuisce ad uno sviluppo turistico ed alla conoscenza storica e naturalistica della Valsessera.

La giuria è composta da: Corrado Panelli, Presidente e dottore forestale, Luisa Bocchietto, architetta e designer, Alessandro Ciccioni, imprenditore, Andreas Kipar, architetto paesaggista, Cristina Natoli, architetta e funzionaria Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, Michelangelo Pistoletto, artista, scultore e pittore, Andrea Rolando, ingegnere e docente universitario, Giovanni Vachino, architetto e Andrea Vigetti, dottore agronomo.

Il prossimo appuntamento è per Sabato 5 Ottobre a Palazzo Gromo Losa (Biella Piazzo) in cui verranno premiati i vincitori delle 2 categorie. Verrà inoltre assegnato il “Premio REDA per la bellezza”, destinato a chi si è distinto per la particolare qualità delle iniziative volte al miglioramento della bellezza all’interno del territorio, ed il “Premio SELLALAB” destinato ai progetti che meglio abbinano il miglioramento estetico alla crescita economica del Territorio Biellese.

Il Premio è promosso dal Rotary Club di Valle Mosso in collaborazione con la Fondazione BIellezza, con il supporto degli sponsors Successori Reda, Banca Sella, Sellmat, Yukon, Orange Pix e Scarlatta. Per ulteriori informazioni: Mara Cucco, Resp. Comunicazione Web del Premio cuccomara@gmail.com Francesca Oricchio, Project Manager del Premio francesca.oricchio@fondazionebiellezza.it