Varallo: l’Alpàa chiude col botto, tanti anche i biellesi presenti all'attesissimo concerto di Alfa FOTO e VIDEO

La piazza era gremita, in alcuni punti e in alcuni attimi anche troppo, al limite della sicurezza, ma i giovani lo aspettavano dalla mattina presto, e lui, ieri, domenica 21 luglio, l'idolo della "generazione Z", Alfa, è salito sul palco per chiudere questa edizione 2024.

Con la sua maglietta nera con il cuore giallo, quella che ha indossato anche a Sanremo, come ha spiegato il rapper in più occasioni, perchè è il suo portafortuna e perchè non si sente a suo agio cantare con vestiti costosi addosso, Alfa ha intrattenuto giovani ma non solo per un'ora a mezza circa, con un repertorio che ha spaziato dalle canzoni più conosciute a quelle un po' più di nicchia, ma che in ogni caso hanno regalato emozioni a tutti.