La beneficenza non va in vacanza: a Verrone una serata per la nuova Casa Famiglia di Mongrando

La beneficenza non va in vacanza e nemmeno la necessità di accogliere e sostenere le donne in difficoltà. Ed è proprio questo l'obiettivo del nuovo progetto a cura della New Beginning Biella APS, associazione di promozione sociale no profit: una Casa Famiglia pronta ad accogliere vittime di violenza, ragazze madri, donne senzatetto o che vivono difficoltà di varia natura. La struttura, di proprietà della New Beginning, si trova a Mongrando ed è una casa a tre piani: il primo sarà dedicato alla famiglia di volontari che si occuperanno attivamente del percorso di ogni ospite, il secondo sarà adibito all'accoglienza delle donne, con varie camere e spazi dedicati a eventuali bambini. Il piano terra sarà invece utilizzato per altri progetti futuri, in quanto inabitabile.