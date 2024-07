Conto alla rovescia per la Biella-Oropa 2024

Il conto alla rovescia sta per terminare: sabato, con una settimana di anticipo rispetto alla collocazione consueta, va in scena la 49ª edizione della Biella Oropa, una delle corse podistiche su strada più belle del territorio, oltre che più antiche: l’organizzazione, come consuetudine, è del GAC Pettinengo.

Al momento della chiusura delle iscrizioni, nella serata di mercoledì, sono circa 200 i partecipanti, ai quali se ne aggiungeranno sicuramente altri con le iscrizioni last minute, possibili sino a poco prima della partenza. Sarà una gara dura quest’anno considerando il caldo afoso di questo periodo, anche se Oropa offre sempre qualche grado in meno rispetto a ciò che gli atleti troveranno a Biella. Al momento nel lotto delle preiscritte tra le favorite per un posto sul podio troviamo Sarah Aimee L’Epee, atleta torinese spesso vincente nelle corse su strada biellese, Iris Baretto classe 1998 dell’Atletica Saluzzo e Benedetta Broggi (Sport Project VCO).

Sulle strade biellesi anche l’inossidabile azzurra Catherine Bertone (Calvesi Aosta), classe 1972 ma assolutamente in grado di puntare al primo posto. Certa anche la presenza dell’azzurra occhieppese Valeria Roffino (Fiamme Azzurre), vincitrice della passata edizione, e dell’azzurra Gloria Giudici (Atl. Valle Brembana), di recente 24ª all’Europeo OffRoad. In ambito maschile la grande incognita è il kenyano Paul Machoka, 25enne appena tesserato in Italia dall’Atletica Saluzzo. Al via anche una delle icone dell’atletica biellese: cercherà gloria sul podio Alberto Mosca, classe 1978 oggi all’Atletica Potenza Picena. Non sarà sicuramente al via, invece, il vincitore del 2023 Michele Fontana. Per un posto sul podio anche Michele Belluschi, lombardo del Grottini Recanati, spesso sul podio in questa gara. Roffino e Fontana detengono il record dell’attuale percorso: in ambito maschile l’attuale limite è 46’53”, mentre tra le donne è di 55’42”.

IL PROGRAMMA

• ORE 13.00: RITROVO RITIRO PETTORALI PIAZZA VITTORIO VENETO BIELLA

• ORE 17.00: PARTENZA GARA FEMMINILE – SM60 - SM65 - SM70/...

• ORE 17.30: PARTENZA J/S/P – SM35 – SM40 - SM45 - SM50 - SM55

• PREMIAZIONI assolute non appena arrivati i primi 5 classificati

IL PERCORSO

La 49ª edizione della Biella-Oropa ricalca il tracciato degli ultimi anni. La partenza avverrà dalla rinnovata piazza Vittorio Veneto per una prima passerella nel cuore della città, in via Italia. Gli atleti gireranno poi a sinistra verso piazza Duomo e poi arriveranno in via Pietro Micca passando per via Amendola. Superata piazza Martiri della Libertà inizierà la gara vera che si concluderà davanti ai cancelli della Basilica Inferiore del Santuario della Madonna d'Oropa dopo 12 chilometri e 200 metri e ben 740 metri di dislivello positivo con rampe anche al 13% di pendenza.

LE PARTENZE IN DUE ONDE

Alle ore 17 partirà la prima onda di atleti ovvero tutte le donne e gli uomini over 60; alle 17.30, invece, nella seconda onda saranno presenti tutti gli uomini sino alla categoria M55. Una scelta vincente, adottata ormai dal 2021, che permetterà di vedere all’opera le migliori donne una contro l’altra e non mescolate nella pancia del gruppone maschile.

ISCRIZIONI LAST MINUTE

Gli atleti potranno iscriversi anche poco prima della partenza, dalle 13 sino alle 16.30 in segreteria gare in piazza Vittorio Veneto al costo di 20 euro. I PREMI Grazie al supporto di tanti partner dell’evento verrà distribuito un montepremi di 1.200 ai primi 5 uomini e alle prime 5 donne della classifica assoluta, e ben 90 premi in natura per i primi 5 classificati di ognuna delle 9 categorie d'età maschili e femminili. Il trofeo in memoria di Ismar Pasteris (19ª edizione) verrà assegnato alla migliore società della classifica a punti. Il Trofeo Botalla Formaggi andrà invece alla società più numerosa. Per tutti gli iscritti è previsto un premio di partecipazione e la possibilità di cenare a prezzo convenzionato (10 euro, gradita la prenotazione) in uno dei 4 ristoranti del Santuario convenzionati: Ai Tre Arc, Canal Secco Antico, Latteria, Fornace. L’evento ha il patrocinio della Città di Biella e si svolge in collaborazione con l’Amministrazione del Santuario di Oropa, sotto l’egida della Fidal, federazione Italiana Atletica Leggera.

L'ALBO D'ORO

6 vittorie: Carluccio Chiara

5 vittorie: Massimo Galliano

4 vittorie: Cristina Porta, Cleliuccia Zola

3 vittorie: Bruno Innocente, Alberto Mosca, Ahmed Nasef

2 vittorie: Alberto Accatino, Paolo Favaglioni, Maurizio Mosca, Tommaso Vaccina, Gisella Bendotti, Marika Mainelli, Gabriella Mosca, Maria Grazia Navacchia, Valeria Straneo

1 vittoria: Omar Bouamer, Mario Cabrio, Francesco Carrera, Piergiorgio Chiampo, Antonio Ciucio, Carlo Cremonte, Michele Fontana, Federico Fumagalli, Abdelhadi El Hachimi, Mario Mininni, Giuseppe Molteni, Jean Marie Viann Myasiro, Lhoussaine Oukhrid, Bruno Peluffo, Flavio Ponzina, Hakim Radouan, Marouan Razine, Philemon Serem Kipteker, Edward Young, Dario Viale, Cinzia Allasia, Daniela Canella, Maria Giovanna Cerruti, Germana Coda Cap, Emily Grace Collinge, Beatrice Di Stolfo, Emanuela Enrietto, Ester Gamba, Emanuela Lanza, Vania Mercurio, Nadia Re, Clara Sacchetti, Cinzia Salamon, Amabile Salarino, Monica Bottinelli, Cristina Clerici, Tiziana Di Sessa, Sara Dossena, Mina El Kannoussi, Lara Giardino, Ivana Iozzia, Valentina Menonna, Marzena Michalska, Clementine Mukadanga, Cinzia Passuello, Arianna Reniero, Valeria Roffino, Elena Romagnolo, Axelle Vicari, Ilaria Zaccagni.

COSI’ LO SCORSO ANNO

Gara femminile dominata da Valeria Roffino (Fiamme Azzurre) con il tempo di 55’42. Sul podio con lei l’azzurra di corsa in montagna Axelle Vicari (nel 2023 Sisport, oggi Cus Pro Patria Milano) e Matilde Bonino (nel 2023 Atl. Stronese, oggi Atletica Saluzzo), arrivate con circa due minuti e mezzo di divario. Premiate anche Iris Baretto (Atl. Saluzzo), Roberta Vignati (Atl. Brescia 1950) e Jessica Oosterloo (Climb Runners). Tra gli uomini Michele Fontana (Atl. Vomano) vinse in 46’53” precedendo Andrea Astolfi (Pro Patria) e Renè Cuneaz (nel 2023 Pro Patria e oggi Parco Alpi Apuane) rispettivamente di un minuto e due minuti. Al 4° e 5° posto Salvatore Gambino (DK Runners Milano) e Matteo Lometti (Brancaleone Asti)