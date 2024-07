Seab, stipendio più alto per il Cda. Bodo Sasso: "E' un adeguamento"

Per due anni, nel 2022 e nel 2023, il Cda Seab ha percepito lo stipendio del Cda precedente. Ieri giovedì 18 luglio è invece stato deliberato l'aumento: 72 sindaci su 74 che fanno capo alla Spa dei rifiuti hanno votato sì, mentre si sono astenuti i sindaci di Quaregna Cerreto e Mottalciata.

"Si è trattato di un adeguamento - spiega il presidente Gabriele Bodo Sasso - . Per due anni noi in 5 componenti del Cda abbiamo preso quello che chi ci ha preceduto prendevano in 3, pari a 41.870 euro lordi circa. Il presidente per esempio ne prendeva 28.500, io 12 mila, meno della metà. Quello di ieri è semplicemente un adeguamento proporzionale al fatto che ora siamo in 5 nel Cda, proporzionale al numero dei componenti. Mi spiace che alcuni sindaci non abbiano compreso".

Tra questi Katia Giordani primo cittadini di Quaregna Cerreto che sui social scrive: “Non ho accolto favorevolmente la proposta di adeguamento dei compensi del membri del Consiglio di Amministrazione che bisogna ammetterlo ha lavorato bene, al pari di altre società partecipate dei Comuni che non percepiscono compensi (Cosrab) oppure ridotti (Cordar) che tra l’altro ha ricevuto il premio di qualità. I sindaci hanno votato l’aumento a Seab. Quaregna Cerreto e Mottalciata astenuti. Ho votato secondo coscienza”.