Maltempo, violento nubifragio su Biella: forte vento, piogge intense e alberi a terra

Un violento nubifragio si è abbattuto intorno alle 16.30 di oggi, 19 luglio, nel capoluogo di provincia e nei paesi della cintura.

In circa 30 minuti si sono registrate intense raffiche di vento e precipitazioni consistenti a tal punto che le strade si sono rapidamente allagate in alcuni punti della città di Biella. Inoltre, diverse piante sono cadute in mezzo alla strada, come in via Ramella Germanin, dove un albero di medie dimensioni è stato rimosso dalle squadre dei Vigili del Fuoco.

Altre segnalazioni sono giunte dai rioni settentrionali della città e dai paesi del Biellese orientale.