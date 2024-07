Masserano crede nel turismo, ecco le mappe con i percorsi di trekking e i luoghi del Principato

Masserano crede nel turismo e nell'accoglienza del visitatore. Per questo, l'amministrazione ha realizzato nuove mappe per far scoprire i percorsi naturalistici, i siti storici e gli angoli più suggestivi (e meno noti) del paese.

Un lavoro corale, come raccontato dai consiglieri comunali Michela Falvo e Ilaria Forzani: “L'idea è nata un po' per caso, a margine di un progetto artistico, messo in piedi nei mesi scorsi, che puntava alla valorizzazione turistica di Masserano – spiegano - Da lì, il piano si è evoluto fino alla creazione di queste bellissime mappe. Su di esse, sono riportati tre percorsi dedicati al trekking e segnalati con altrettanti colori diversi: rosso, giallo e blu. Sono tracciati che attraversano le colline, i vigneti e i boschi del paese, come la via della Fornera che abbraccia una vasta porzione di verde. Senza dimenticare i luoghi più attrattivi del paese, come il Palazzo dei Principi, le chiese di San Bernardo e San Teonesto, il borgo antico, la diga del Lago delle Piane, il Mulin Camillo, con tanto di anfiteatro. Un grazie va allo studio Corraini Edizioni e all'artista delle illustrazioni Giorgia Pallaoro”.

Presto le mappe, dotate anche di codice Qr Code, saranno disponibili in tutti gli esercizi del paese. Inoltre, è in corso d'opera la posa della dovuta cartellonistica per indicare i sentieri turistici. Le mappe, però, hanno anche uno scopo educativo e formativo. “L'obiettivo è coinvolgere anche gli studenti delle scuole – sottolineano Falvo e Forzani – avvicinandoli nella scoperta di Masserano, con la valorizzazione del nostro ambiente”.

Il progetto è stato ben accolto dal sindaco Andrea Mazzone: “La nostra missione è promuovere il turismo, assieme al trekking e al cicloturismo”.