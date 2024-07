Ci sono già le date: a settembre torna a Biella il Mercato Europeo, “Regioni d’Europa - Mercati Internazionali”.

La date sono state definite da una recente delibera di giunta l’area individuata per lo svolgimento della manifestazione è quella dei Giardini Zumaglini lato nord, ovest, diagonale interna e Via Lamarmora carreggiata nord, nei giorni 6, 7, 8 settembre 2024.

A organizzare l'evento è sempre FIVA Confcommercio, che ne assumerà la direzione tecnica e le responsabilità organizzative e di gestione, "provvedendo direttamente al reperimento degli operatori su aree pubbliche italiani e stranieri, previo controllo del possesso, da parte degli stessi, di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla manifestazione dalla normativa vigente in materia, ed alla loro completa gestione, sia per l’assegnazione dei posti che per la sistemazione alberghiera, nonché alla definizione e predisposizione della pianta del mercato".