Pollone, scontro auto-moto: un giovanissimo finisce in ospedale (foto di repertorio)

Un giovane di 15 anni è stato trasportato in ospedale, a seguito di un incidente stradale. Il fatto è avvenuto intorno alle 12 di ieri, 17 luglio, a Pollone.

A rimanere coinvolte, per cause da accertare, un'auto condotta da un 36enne e una moto, con a bordo il ragazzo. Proprio quest'ultimo è stato subito assistito dal personale sanitario del 118: avrebbe riportato alcune ferite da codice verde. Sul posto anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.

Anche a Cavaglià, lungo la via per Santhià, è avvenuto un sinistro autonomo ma non si sono registrate conseguenze gravi.