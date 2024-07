Bodybuilding, da Pollone Andrea Valsecchi conquista il podio a Firenze

Andrea Valsecchi, giovane atleta 24enne di Pollone, ha recentemente conquistato il podio in due categorie differenti, durante una competizione di natural bodybuilding organizzata dalla federazione NBFI (Natural Bodybuilding Federation Italy). Sotto la guida esperta del preparatore atletico Matteo Mosca, Valsecchi ha ottenuto il primo posto nella categoria Men's Physique First Time Tall e un secondo posto nella categoria Men's Physique Open Tall, qualificandosi per i Campionati italiani di ottobre.

Valsecchi si allena seriamente da due anni e questi risultati rappresentano un importante traguardo che gli permetterà di proseguire la stagione agonistica con slancio. Matteo Mosca, preparatore atletico, ha svolto un ruolo cruciale nella preparazione dell'atleta. Il personal trainer ha condiviso il suo entusiasmo per i successi ottenuti: "Sabato abbiamo partecipato a una gara di natural bodybuilding e siamo riusciti a ottenere risultati eccellenti. Questo dimostra che, con tecnica, costanza e determinazione, i risultati si possono raggiungere, alla sua età è più semplice, non sono risultati irraggiungibili. Per raggiungere questi risultati, oltre a preparare una gara simile, Andrea ha impiegato circa due anni e col tempo ha acquisito una forma fisica tale da aggiudicarsi il 1° e 2° premio”.

Mosca intende lanciare un messaggio ai giovani, che sempre più si avvicinano al mondo del bodybuilding: “Occorrono obiettivi, tecnica e una buona preparazione, ma quelli che vedete sono risultati realistici, frutto dell'impegno quotidiano e della costanza: anche voi potete riuscirci”.