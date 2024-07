Biella Motor Team, arriva il Rally Lana

Per la scuderia Biella Motor Team è arrivato il momento della seconda gara di casa. Dopo il Rally Lana Storico di fine giugno, in questo week end si corre il Rally Lana moderno, gara valida per il Trofeo Italiano Rally e per la Coppa Rally Zona 1 con coefficiente maggiorato. Partenza da Biella nel tardo pomeriggio di venerdì 19 luglio per le prime due prove speciali, le restanti si correranno nella giornata di sabato 20 luglio.

La scuderia si presenta con i suoi equipaggi, decisa a fare bene. I primi a partire, con il numero 28, sono Massimo Lombardi ed Erika Bologna, decisi a raccogliere punti importanti per la CRZ1 con la loro Peugeot 208 GT Line di classe Rally4. Con il 53 Paolo Ferraris navigherà il figlio Luca su una Renault Clio RS di classe Rally5 mentre due numeri dopo partirà la navigatrice Denise Bolletta che correrà su una Mini Cooper S di classe RSTB1.6P assieme a Massimiliano Di Martino. Il 71 è il numero della Renault Clio RS di classe N3 su cui il navigatore Nicolino Crevani correrà assieme a Lorenzo Griffa. Roberta Steffani (numero 101) navigherà Luciano Motta su una Peugeot 208 GTi di classe RS1.6, due numeri dopo ci sono Alessandro Colombo e Matteo Grosso che punteranno al primato in classe N2 con la loro Peugeot 106 S16. Stessa classe e stessa vettura per Francesco Lebole e Simone Ielasi che avranno il numero 113.

Nello scorso weekend, ottima prestazione dell’ossolano Stefano Serini che, affiancato da Stefano Pessot, ha ottenuto un bel dodicesimo posto assoluto e vittoria nella classe N4 con la sua Mitsubishi Lancer Evo IX al Rally del Friuli di Udine, prima prova della Coppa Rally di Zona 5. Sorte diversa per la navigatrice Denise Bolletta al Rally Casentino in Toscana: al via assieme a Pietro Lo Franco su un’Opel Astra GSi di classe A7, è stata costretta al ritiro.