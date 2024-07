Boxe, la sfida decisiva: Giulia Lamagna in Puglia per raggiungere i Campionati italiani

Boxe, la sfida decisiva: Giulia Lamagna in Puglia per il sogno professionistico.

Match decisivo per la sua carriera da professionista - peraltro l’unica nella storia biellese - per la pugile Giulia Lamagna, già più volte campionessa italiana dilettante e per sette anni in Nazionale. Sabato 20 luglio, alle 20.30 a Brindisi in Puglia, affronterà al limite delle otto riprese da due minuti l’una la brava Cristina Garganese, anche lei con un curriculum da dilettante di tutto rispetto e già con tre match da professionista all’attivo. L’incontro pugliese è al limite di peso dei 55 chili (super gallo): una categoria superiore rispetto a quella preferita da Giulia che non dovrebbe però comprometterne la prestazione.

Giulia Lamagna è tesserata per la Pugilistica Biella Boxe e si allena nella palestra Fit 4 You. Come dilettante ha inanellato la bellezza di 86 match, mentre da Pro ha già combattuto due incontri contro atlete straniere di livello. Vincere in Puglia contro un’avversaria di indubbio valore, vorrebbe dire per Giulia - allenata come sempre dal maestro Vincenzo Frascella - aprire porte importanti per il suo futuro anche a livello internazionale.