In fuga a Chiavazza: con l'auto colpisce mezzo e muretto, poi scappa a piedi. Bloccato un uomo (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Un altro inseguimento per le strade di Biella, a 15 giorni esatti dall'ultimo episodio. Le notizie sono ancora frammentarie ma stando alle prime informazioni raccolte, confermate da molti testimoni che hanno assistito in presa diretta alla scena, sembra proprio che un'auto, con al volante un uomo di origine straniera, sia scappata da un posto di blocco.

Il fatto è successo poco prima delle 16 di oggi, 30 luglio. Sulle sue tracce diversi mezzi delle forze dell'ordine, tra Polizia Locale e personale della Questura, in via Milano e nelle vie limitrofe del rione di Chiavazza. Alla fine, il conducente avrebbe prima speronato un veicolo poi si sarebbe schiantato contro un muretto, situato a pochi passi dalla sede del Soccorso Alpino.

Il soggetto avrebbe tentato di fuggire a piedi ma è stato bloccato dopo pochi metri dagli agenti. Sono in corso gli accertamenti di rito per far luce sulla vicenda.