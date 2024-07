Golf, dominio romano nei Campionati Nazionali Pulcini/e Under 14: ecco come sono andati i biellesi

Dominio romano nei Campionati Nazionali Pulcini/e Under 14 che si sono conclusi venerdì al Golf Club Cavaglià. Dopo la prova individuale vinta da Tommaso Regoli, il Gc Parco di Roma ha conquistato anche il Trofeo a squadre intitolato a Giuseppe Sabini (stroke play medal scratch, per la classifica contavano i migliori 2 score per giro di ogni squadra) che si è disputato sulla distanza di sole 18 buche poiché il secondo giro è stato prima ritardato, poi sospeso e infine annullato per il maltempo.

Il team della capitale, partito con i favori del pronostico (schierava il 1° e il 5° del torneo maschile e la terza del femminile), ha chiuso con un totale di 133 frutto dello score di Martina Benazzo (66) e Ludovico Rossi (67), scartando un 68 di Regoli che alla fine è risultato decisivo. A parità di punteggio infatti il secondo posto è andato al Gc Villa Condulmer sempre con il punteggio di 133 (Laetitia Bona Fedeli 64 e Rino Riccardo Giolo 69) che però ha scartato un 76 (Pietro Quattrone). In terza posizione Madonna di Campiglio con 134 (Elena Sartori 66, Ivan Toccacieli 68, Federico Masè 69). La squadra del Gc Biella Le Betulle si è piazzata 26esima con 151 (Filippo Gamma 73, Sofia Guidone 78 e Filippo Viano 80).

I primi tre giorni della manifestazione erano stati dedicati all’individuale dove Tommaso Regoli (autore nel secondo giorno di un fantastico score di 60) si era messo alle spalle Federico Masè e Leonardo Zanardi. Mentre nel femminile la torinese Maria Sole Albini era salita sul gradino più alto del podio davanti ad Anita Marrone e Martina Benazzo. L’evento, che ha visto in azione 150 promesse del golf azzurro, si svolto a Cavaglià per l’impraticabilità del percorso del Golf Cervino a seguito degli eventi atmosferici che hanno colpito duramente la Valle d'Aosta. << E' stata una settimana tanto bella quanto impegnativa – dicono dal Gc Cavaglià -. Abbiamo avuto pochissimo tempo per preparaci all'evento ma abbiamo cercato di fare del nostro meglio e i feedback sembrano positivi. Un grande grazie a tutti: direttori e arbitri, segreteria di campionato, starter, dottori, forecaddy e ovviamente tutto lo Staff del Circolo. Mentre tutti i giovani partecipanti meritano i più sinceri complimenti, sono il futuro del nostro golf e l’hanno dimostrato in campo con prestazioni eccellenti. Arrivederci alla prossima>>.

Sull’intenso periodo del golf azzurro è intervenuto anche il Direttore Tecnico delle squadre nazionali Matteo Del Podio: << Si è appena concluso un mese molto intenso per la Federazione Italiana Golf, un periodo di successi senza mezzi termini per tutti – spiega Matteo -. I due Open d’Italia disputati a giugno e poi al Golf Club Royal Park il Campionato Europeo Assoluto a Squadre. Contemporaneamente, al Golf Cavaglià, è stato recuperato il Campionato Pulcini: nonostante il pochissimo preavviso lo staff del Circolo ha svolto un lavoro incredibile presentando un campo in condizioni eccellenti. Green veloci, fairway uniformi, bunker preparati e tutto in condizioni ottimali per lo svolgimento del campionato nonostante le difficili condizioni meteorologiche gestite sapientemente dall’esperto Comitato di Gara. Alla Famiglia Schellino ed allo staff del Circolo il nostro più sentito ringraziamento per gli sforzi, anche economici, profusi al fine di realizzare la manifestazione!>>.