Valdilana, tagliano legna ma vengono colpiti da una pianta e scivolano giù per una scarpata: feriti due uomini

Tagliano legna ma, nella caduta, la pianta li colpisce. Dopo l'urto, scivolano giù per una scarpata e finiscono vicino al greto di un torrente.

Sarebbe questa, stando alle prime ricostruzioni, la dinamica dell'incidente, avvenuto nei boschi sopra Pratrivero, nel comune di Valdilana. L'allarme è scattato intorno alle 11 di oggi, 14 luglio, quando una passante, intenta a fare una passeggiata, ha sentito le loro grida d'aiuto.

A rimanere feriti due uomini (presumibilmente padre e figlio) di cui non si conoscono l'età, subito soccorsi dai sanitari del 118 e dalle squadre di Biella e Ponzone dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche il nucleo SAF (Speleo-Alpino-Fluviale), assieme ai Carabinieri.

Una volta stabilizzati e caricati sulla barella, sono stati trasportati coscienti in ospedale per le cure del caso. Non sono note le loro condizioni di salute ma, dalle prime informazioni raccolte, avrebbero riportato ferite da codice rosso.