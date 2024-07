Dolore in Valle Cervo per la morte del geometra Gian Pier Rosazza Mina Gianon

Dolore in Valle Cervo per la morte di Gian Pier Rosazza Mina Gianon, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 100 anni. Stimato e apprezzato geometra, era molto conosciuta in zona. A darne il triste annuncio la moglie, i figli, i parenti e gli amici tutti.

Il Santo Rosario sarà recitato stasera, alle 19, nella chiesa parrocchiale di Andorno Micca. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati all'Impresa Funebre Mosca, alle 15 di domani, 15 luglio.