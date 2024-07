Campiglia, scontro frontale tra auto e bici: in ospedale un uomo di 61 anni (foto di repertorio)

È rimasto ferito il ciclista di 61 anni che, nella giornata di ieri, 13 luglio, è rimasto coinvolto in un scontro frontale con un'auto, condotta da una 21enne. È successo a Campiglia Cervo, lungo la strada per Riabella.

L'uomo, residente a Biella, è stato subito soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica dell'incidente.