Calcio, Cossato ha un nuovo direttore sportivo: ecco Peritore

Il Città di Cossato ha un nuovo direttore sportivo: si tratta di Pier Luca Peritore, già allenatore e dirigente di diverse realtà sportive locali.

Lo annuncia la società: “L'Asd Città di Cossato comunica che, a decorrere dal 1° luglio 2024, il ruolo di Direttore Sportivo della Prima Squadra è stato affidato al sig. Peritore Pier Luca. Il nuovo Ds, visto il suo passato come allenatore, sia in Promozione sia in Eccellenza, incarna perfettamente la filosofia della nostra Società che mette al centro la crescita tecnica del giocatore e la valorizzazione dei "giovani".