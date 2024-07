Bloccata la legge regionale sull'edilizia, Verzella: "Costi di progettazione e intervento vanificati".

Riceviamo e pubblichiamo:

"Due anni di tira e molla per la legge regionale sull’edilizia paiono francamente troppi e denunciano la palese inadeguatezza del suo impianto generale. All’inizio il Consiglio dei ministri impugnò ben 20 dei 51 articoli della legge regionale n.7 del maggio 2022, “Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia”; poi giunsero le modifiche della Giunta Cirio su 13 degli articoli contestati in attesa del parere della Corte costituzionale sul resto. Ora però la Consulta boccia di fatto la legge sull’edilizia del Piemonte.

L’impugnazione da parte del Governo era essenzialmente incentrata su tre ordini di motivi di incostituzionalità inerenti i criteri di riparto della potestà legislativa Stato/Regioni: violazione di principi fondamentali nella materia concorrente del governo del territorio; violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente; violazione di altri ambiti di esclusiva potestà statale (tutela della concorrenza, dei livelli essenziali delle prestazioni, delle funzioni fondamentali dei Comuni).

Sul piano più generale e trasversale della tutela di valori imprescindibili della Repubblica, si lamentava il contrasto della proposta leghista in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio, della salute e la violazione dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione, di autonomia degli enti locali. Insomma una semplificazione sempliciotta che rischia ora di mettere in difficoltà i cittadini che vi avevano fatto ricorso, affrontando costi di progettazione e di intervento ora vanificati."