"Il coraggio di provarci" il libro da leggere tutto d'un fiato

E’ nelle librerie il primo libro di Cristina Scocchia, amministratore delegato di IllyCaffé e una poltrona nel Cda di EssilorLuxottica e Fincantieri. E’ una delle donne leader più influenti del pianeta e pur non avendo grande confidenza con il mondo dei libri ha voluto cimentarsi in 240 pagine nelle quali spiega perché ha sempre creduto nel suo “sogno” di diventare amministratore delegato, di perseverare, di superare anche i momenti di maggiore difficoltà. Un obiettivo che ha avuto fin da bambina e che ha sempre trovare l’appoggio del padre, il suo primo sostenitore. Cristina Scocchia ha sempre pensato che il concetto di leadership fosse sbagliato, non significare avere potere ma avere responsabilità. Laurea alla Bocconi in Economia Aziendale, un dottorato in Business Administration all’Università di Torino, la manager sanremese, è oggi più che mai proiettata verso un futuro di grandi impegni.