Gifflenga, ci siamo: intervento al guado verso la fine. Ci sarà strada rialzata con sbarre e telecamere

Sono in via di conclusione i lavori sul guado di Gifflenga, via di collegamento tra il Cossatese e l'abitato di Buronzo, in provincia di Vercelli.

L'intervento di messa in sicurezza e riqualificazione è iniziato nel mese di gennaio 2024. “Il nuovo passaggio è stato ultimato ma il maltempo ha rallentato i cantieri e conseguentemente allungato i tempi di realizzazione e ultimazione – sottolinea il sindaco Elisa Pollero – La strada è stata rialzata proprio per far defluire nella maniera corretta le acque del torrente Cervo. In caso di allerte meteo importanti, verrà comunque chiusa per sicurezza”.

Per il progetto sono stati impiegati 500mila euro di fondi provenienti dal Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza. “A settembre è prevista la fine dei lavori, poi penseremo all'inaugurazione ufficiale – spiega Pollero – Tuttavia mancano ancora alcuni dettagli: penso ad esempio alla posa delle sbarre, delle telecamere e di appositi sistemi idrometrici da piazzare nelle prossime settimane”.