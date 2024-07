Termovalorizzatore Cavaglià, la Provincia dice NO

La Provincia dice NO al Termovalorizzatore di Cavaglià, il progetto presentato da A2A, che prevedeva la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi.

Decisivo è stato il parere negativo della conferenza dei servizi conclusa lo scorso 25 giugno, che la Provincia ha approvato con il provvedimento definitivo emesso oggi, martedì 9 luglio, dal dirigente competente.

Si legge infatti in questo provvedimento che dalla conferenza dei servizi è emerso un giudizio di non compatibilità ambientale, che determina l’assenza dei presupposti per emettere tutti gli atti necessari alla realizzazione dell’impianto.