Oropa, al via lavori sui sentieri. L'assessore Gentile: “Interventi conclusi prima della Processione di Fontainemore”

“Alcuni sentieri di montagna necessitano di un intervento urgente: è a rischio, infatti, la sicurezza degli escursionisti e del personale di soccorso, chiamato ad operare in momenti di emergenza. Occorre censire tutte le piste situate nella valle di Oropa e intervenire al più presto con opere di salvaguardia così da garantire la piena sicurezza di visitatori e fedeli”. Così scriveva un mese fa Claudio Negro, il delegato provinciale del Soccorso Alpino e Speleologico di Biella che, a seguito di alcuni sopralluoghi, aveva fotografato in presa diretta lo stato di salute delle vie di montagna.

Come l'area tra i Rifugi Savoia e Rosazza, dove si sono formate vere e proprie cascate d'acqua in prossimità dei sentieri, a causa delle intense piogge di queste settimane. Senza dimenticare la presenza di frane e slavine. Un appello subito accolto dalla nuova amministrazione, guidata dal sindaco Marzio Olivero. Soprattutto, in vista di appuntamenti importanti, come la secolare processione che dal comune valdostano di Fontainemore porta al Santuario di Oropa.

Un evento che si rinnova ogni 5 anni, in programma dal 26 al 28 luglio prossimo. Sul tema è intervenuto il vicesindaco e assessore alla Montagna Sara Gentile: “In merito alle criticità riscontrate sul percorso della processione ieri mattina si è fatto il punto sulla situazione, insieme all’assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini e ai dirigenti degli uffici tecnici preposti. Sulla scorta delle indicazioni che sono puntualmente emerse, anche a seguito di un precedente confronto con le sezioni locali del Club Alpino Italiano e del Soccorso Alpino Biellese, si è predisposto un intervento a monte nei pressi del Rifugio Savoia che permetterà un più agevole passaggio dei pellegrini in un punto particolarmente sconnesso. Tra la cappelletta del Deluvro e l’Alpe Pissa sta già operando la ditta incaricata per conto dell’Unione Montana Valle Cervo”.

L'assessore Gentile ha inoltre aggiunto che entro la data della processione “gli interventi concordati saranno portati a termine in modo da garantire il regolare svolgimento di un evento storico che testimonia la fede religiosa delle popolazioni alpini biellesi e della Valle del Lys da oltre cinque secoli”.