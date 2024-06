Dal Soccorso Alpino l'appello al comune di Biella: “Alcuni sentieri di montagna a rischio sicurezza, intervenite” FOTO

“Alcuni sentieri di montagna, indicati come percorribili da turisti e pellegrini, necessitano di un intervento urgente: è a rischio, infatti, la sicurezza degli escursionisti e del personale di soccorso, chiamato ad operare in momenti di emergenza”. Parola di Claudio Negro, il delegato provinciale del Soccorso Alpino e Speleologico di Biella, a fronte degli ultimi interventi che hanno visto in campo i nostri tecnici nella conca di Oropa.

Come al Lago delle Bose, in piena notte, lo scorso 15 maggio, e qualche giorno fa nei pressi del Rifugio Rosazza. “In entrambi i casi, le unità di terra hanno avuto molte difficoltà a raggiungere le zone indicate. Penso solo al Rifugio Rosazza che, al momento, resta l'unico rifugio aperto della conca di Oropa – sottolinea Negro – I percorsi sono dissestati, in particolare le piste interpoderali. In queste condizioni non è garantita la piena sicurezza nei normali tempi di intervento. Anzi, sono destinati ad allungarsi di parecchie ore, a discapito delle persone rimaste infortunate o coinvolte in situazioni di estrema gravità”.

La conferma arriva da alcuni sopralluoghi, compiuti nei giorni scorsi dai tecnici del Soccorso Alpino, che hanno fotografato in presa diretta lo stato di salute delle vie di montagna. “Come si vede in foto, nell'area tra i Rifugi Savoia e Rosazza, si sono formate vere e proprie cascate d'acqua in prossimità dei sentieri, a causa delle intense piogge di questi giorni – spiega Negro - Sembra proprio che queste ne abbiano minato la stabilità. In altre zone, invece, sono state scoperte buche con 70/80 centimetri di profondità lungo il percorso e, in alcuni casi, parti di sentieri sono venute via per colpa delle ultime nevicate che hanno provocato frane e slavine”.

Da qui, l'appello al comune di Biella: “Occorre censire tutte le piste di montagna situate nella valle di Oropa e intervenire al più presto con opere di salvaguardia per garantire la piena sicurezza dei visitatori e dei fedeli. Anche in vista di appuntamenti importanti, come la secolare processione che dal comune valdostano di Fontainemore porta al Santuario di Oropa. Un evento importante che si rinnova ogni 5 anni, in programma dal 26 al 28 luglio. Chi sarà chiamato a guidare la città di Biella dovrà agire tempestivamente nella cura della sentieristica di Oropa”.