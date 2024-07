Alpini, a Vigliano la pioggia non rovina la festa ed è un successo: presenti Perona e stecca Adunata

Sei giorni di allegria e buon cibo, con tanta partecipazione, nonostante la pioggia battente.

Pollici in alto per la festa degli Alpini guidati dal capogruppo Egidio Giacoia, che ha avuto inizio lo scorso 28 giugno e si è conclusa domenica 7 luglio nei locali della sede. Tra gli ospiti, anche l'ex presidente nazionale Corrado Perona, ritratto in foto assieme alla stecca, simbolo dell'Adunata 2025 a Biella.