Coppola e Ravetto cinture nere di Kick Boxing

Domenica scorsa a Rosate, in provincia di Milano, si sono svolti gli esami per istruttori, maestri e cinture nere di Kick Boxing, K1, Muay Thai. Fase conclusiva del percorso di formazione insegnati di sport da combattimento organizzata dalla Federazione WBFC dei Presidenti Franco Scorrano e Alessandro Piavani.

Una trentina gli atleti, che superati i test teorici, hanno indossato le protezioni per la dimostrazione pratica di fronte alla commissione esaminatrice composta da una decina di Maestri. Si sono laureati cinture nere 1° Dan di kick boxing Francesca Coppola e Donald Ravetto, entrambi da molti anni si allenano presso la palestra Fitness For Life di Ponderano.

“Parliamo di due atleti di generazioni opposte - commenta il Maestro Fenaroli Daniele, - Francesca è una ragazza fantastica con i suoi 18 anni, determinata e di sani principi morali, a 9 anni ha iniziato i corsi, e grazie alla sua volontà ben presto è stata inserita nella squadra agonistica, ottenendo ottimi risultati”.

“Donald rappresenta una generazione diversa, infatti il suo approccio agli sport da combattimento nella fase iniziale era per mantenersi in forma con un’attività sportiva, poi con il tempo e la sua costanza è diventata una passione. Il coach Andrea Bagatin è stato un valido istruttore nel seguirlo e addestrandolo per affrontare questa impegnativo esame di cintura nera”.