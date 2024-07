Pettinengo: Serata “Eat to meet” di CNA Biella, all'insegna del Business e della promozione personale

“Eat to meet”, una cena/evento utile ad accrescere i propri contatti e promuovere il proprio business. Nello splendido giardino di Villa Piazzo, a Pettinengo, è andato in scena giovedì 4 luglio, un collaudato format della CNA nazionale, nato dal settore giovani, in seno alla sede biellese, che permette di stare insieme e scambiare informazioni e fare marketing..

Forti della prima esperienza di Dicembre del 2023, l'evento è cresciuto con dinamiche ancora più attuali e ha potuto contare anche sulla collaborazione di Biver Banca - Gruppo Banca di Asti, che ha sostenuto l'iniziativa. All’evento, hanno partecipato 53 imprenditori e l’aforisma della serata recitava “Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante”, evocando cosi i temi legati alla collaborazione, e alla crescita collettiva.

“Siamo orgogliosi di poter nuovamente presentare la seconda edizione di “Eat to meet”, un format della CNA Nazionale, che come Cna Biella e come gruppo di Giovani Imprenditori abbiamo deciso di riproporre a distanza di meno di dodici mesi - ha dichiarato Valentina Gusella, direttrice di CNA Biella - un successo per numero di adesioni, per il tempo, che ci ha graziati, e soprattutto per la meravigliosa location di Villa Piazzo. Una cena itinerante, che ha dato modo agli imprenditori di scambiare idee e informazioni, con la possibilità di fare squadra”.

“L’Eat to meet è un evento, che tutti gli anni la CNA propone già da tempo, - dichiara Delio Zanzottera Segretario Regionale di CNA Piemonte - è un momento conviviale, dove è possibile fare business, e i partecipanti si confrontano cambiando tavolo ad ogni portata. L’ “Eat to meet” di Biella è il primo di una serie di “Eat to meet”, che si terrà in tutto il Piemonte. L’evento piemontese, poi, si svolgerà presso il Museo dell’auto a Torino”.

“Come Presidente di Giovani Imprenditori CNA Piemonte, sono estremamente orgoglioso di questo appuntamento nel territorio biellese - ha dichiarato Andrea Valentini Presidente di CNA giovani Piemonte - il primo appuntamento è avvenuto a dicembre ed è stato un enorme successo. Speriamo che il secondo sia altrettanto importante. Questa sera, abbiamo più di cinquanta imprenditori e imprenditrici qui con noi e ci auguriamo che sia una grandissima opportunità per le nostre imprese”.