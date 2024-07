Biella, riapertura Gardenville, tantissime le persone sin dalle prime ore della riapertura FOTO e VIDEO

Riapertura in grande del Gardenville a Biella: questa mattina alle 8,30 precise, la famiglia Sorrentino con tantissima emozione ha aperto il nuovissimo centro, costruito a pochi metri da dove, poco più di un anno fa, ci fu un terribile incendio che distrusse completamente la struttura precedente. Tantissime le persone che non hanno voluto mancare per visitare e acquistare nella nuova struttura commerciale, che ospita al suo interno una vasta scelta tra piante, fiori, attrezzature da giardino, alimenti per animali, acquari e pesci tropicali, un bazar con prodotti per la casa e tanto altro ancora, e con altre sorprese in arrivo.