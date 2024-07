Gardenville, è il grande giorno: riapre a Biella ad un anno dall'incendio in un'area totalmente rinnovata VIDEO

Si riparte, con grande entusiasmo. A distanza di un anno dal terribile incendio, riapre domani, 6 luglio, alle 8.30, il Gardenville di Biella.

A darne l'annuncio il titolare, Carmine Sorrentino, visibilmente emozionato: “È sicuramente un giorno importante. Finalmente, dopo il disastro dello scorso anno, torniamo a lavorare a contatto con le persone. In tanti, in questi mesi, ci sono stati vicini, con gesti e parole d'incoraggiamento. Non vediamo l'ora di aprire le serrande della nostra attività”.

La nuova struttura, situata a pochi passi dal Centro Commerciale Gli Orsi, in via De Andrè, si presenta rinnovata nell'aspetto, con un ampio parcheggio, settori ampliati e un vasto assortimento di servizi, rivolti alle esigenze dei clienti. “Un modo per venire incontro alle richieste di tutti – commentano Consuelo e Monica Sorrentino – Diverse le aree presenti, come quella rivolta ai prodotti per animali. Ci saranno un bazar, un emporio, una fioriera, un vivaio con piante adatte per tutta la stagione (e spazi diversi ndr), assieme a sementi, terricci e attrezzature da giardino”.

Una grande novità sarà l'area bimbi, adatta a tutta la famiglia, oltre ad un ristorante che sarà realizzato nei prossimi mesi. “Offriamo molti servizi e consulenza grazie anche al nostro valente staff – spiegano le sorelle Sorrentino – I dipendenti storici sono stati confermati e nuove figure si sono aggiunte. Siamo davvero un bel gruppo di lavoro che ci ha permesso di arrivare a questo punto”.

L'orario sarà continuato: dalle 8.30 alle 19.30.