Regolarità turistica, tutto pronto per la cronoscalata Occhieppo-Graglia

Tutto pronto per la 16ª Rievocazione della Cronoscalata Occhieppo Graglia, gara di Regolarità Turistica e Giro Turistico per auto storiche e auto moderne che andrà in scena oggi sabato 6 luglio nel Biellese.

Va ricordato che la gara, organizzata dalla Scuderia Giovanni Bracco di Biella, è la seconda prova del Challenge di Regolarità Turistica di ACI Biella.

IL PROGRAMMA

Ieri pomeriggio, venerdì 5 luglio, al Classic Garage di Viale Macallé 45, a Biella, c'è stata la prima tranche delle verifiche sportive della gara; mentre la seconda, che sarà sempre al Classic Garage, si terrà oggi, dalle 7,00 alle 9,00. Terminate le operazioni preliminari, alle 10,10, a Candelo, in via Mulini (nell’area camper che si trova subito dietro il Ricetto) verrà data la partenza.

Il percorso del mattino

La gara è suddivisa in due settori (che saranno affrontati domani, uno al mattino e uno al pomeriggio), con 3 C.O. (Controlli Orari), 2 C.T. (Controlli Timbro) e complessive 32 prove cronometrate. Il percorso è di circa 130 chilometri (71,82 al mattino e 57,29 al pomeriggio). Le prime tre prove saranno subito dopo la partenza, ospitate nelle caratteristiche “rue” del Ricetto. I concorrenti attraverseranno quindi la Baraggia per raggiungere la Spolina di Cossato, Mottalciata e Castelletto Cervo, dove affronteranno le successive cinque prove. Continueranno poi a salire verso nord in direzione Valdilana, dove affronteranno ulteriori otto prove; poi, dopo aver percorso tutta la Valsessera biellese (Pray, Coggiola e Portula), imboccheranno la Panoramica Zegna. A Stavello affronteranno le ultime cinque prove della mattinata e quindi raggiungeranno Bielmonte dove, al Ristobar Al Maneggio (alle 12,30 per il primo concorrente), sosteranno per la pausa pranzo.

Il percorso del pomeriggio

Il secondo settore, che porterà tutti i partecipanti ad attraversare buona parte del Biellese occidentale, inizierà poco più a valle, al C.O. del Bocchetto Sessera. A quel punto i concorrenti percorreranno tutta la Panoramica fino ad arrivare in Valle Cervo, dove troveranno ad attenderli altre cinque prove cronometrate. Poi scenderanno lungo la Valle Cervo fino a Tollegno, dove svolteranno a destra per raggiungere Pollone e il C.T. del Parco della Burcina. Raggiungeranno quindi Sordevolo e Occhieppo Superiore dove, fino all'ingresso di Muzzano, affronteranno un tratto della storica "Cronoscalata" che dà il nome all'evento. Scesi a Occhieppo Inferiore i partecipanti svolteranno a destra per raggiungere Mongrando e affrontare le ultime sei prove della giornata. Infine, attraversando Borriana e Sandigliano, ritorneranno a Candelo.

La prova finale

Prima della premiazione finale (che sarà a partire dalle ore 17,30), tutti i concorrenti si sfideranno nella tradizionale “prova finale a eliminazione diretta” dell’evento che quest’anno sarà ospitata in Via Cimitero, a Candelo, a partire dalle ore 15,00. Una prova che non entrerà a far parte della classifica della gara ma che, oltre a dare ai cronometristi il tempo di calcolare le classifiche finali, piace sempre a tutti, pubblico e partecipanti. Il funzionamento è molto semplice: le vetture partiranno a due a due e il concorrente che farà il percorso col tempo migliore (cioè quello più vicino al “tempo imposto”) eliminerà l’altro. Il vincitore sarà chi, nell’ultima sfida, farà il miglior passaggio.

I PARTECIPANTI

Fra vetture storiche, vetture moderne, partecipanti al “giro turistico” e vetture dello staff sono un’ottantina i mezzi che affronteranno il percorso della 16ª edizione della Rievocazione della Cronoscalata Occhieppo-Graglia.I partecipanti alla prova “Regolarità Auto Storiche” sono infatti 49, mentre quelli iscritti alla “Regolarità Auto Moderne” sono 16. Dietro le vetture della gara sfileranno poi le 11 vetture del “Giro Turistico”. Fra i “pezzi” da non perdere c’è sicuramente la Singer Le Mans del 1935 del primo concorrente, seguita da alcune vetture degli anni ’50 (Mercedes Benz 190 SL, Austin Healey 100 BN2, MG A, Porsche 356 A T1 Speedster e una Fiat 1100 103 E) e un gran numero di auto degli anni ’60 e ’70. Quindi una decina di auto degli anni ’80 e ’90, comunque storiche anche se più recenti. Fra le moderne (tutte successive agli anni ’90) molte le Porsche seguite da Subaru, Mini, Fiat e Alfa Romeo. Da non perdere anche il passaggio delle vetture del “Giro Turistico” fra cui spiccano alcune Jaguar, Ferrari, Porsche e Maserati. Va ancora ricordato che, nonostante molti soci siano impegnati nell’organizzazione della gara, sono 21 gli equipaggi della Scuderia Giovanni Bracco iscritti alla “Occhieppo-Graglia” 2024.

INFO SULLA GARA: cartine e altre informazioni sono disponibili nel sito www.scuderiagiovannibracco.it, su Facebook nella pagina Scuderia Giovanni Bracco e su Instagram all’indirizzo @scuderiagiovannibracco