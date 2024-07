Cossato: Arriva “Viva la Puglia” in Piazza Croce Rossa

VIVA LA PUGLIA è un nuovo format di street food genuino, che porta nelle principali piazze ed eventi tutto il sapore autentico della Cucina di Puglia, dalle mitiche bombette di Martina Franca alle orecchiette con cime di rapa. Il valore del nostro progetto si esprime nel mix perfetto di estrema cura e attenzione alla tradizione e origine delle materie prime, e di un’immagine iconica molto riconoscibile nei colori e nella grafica.

Da giovedi 4 a domenica 7 Luglio a Cossato, in piazza Croce Rossa troverai:

Ingresso libero

Street Food con cibi Pugliesi e prodotti tipici

- Birra artigianale e Folclore

- Area coperta attrezzata con tavoli e sedie per mangiare

- Intrattenimento, musica e balli tipici

Orari:

giovedì dalle 18 alle 24

venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 24

Siamo aperti a pranzo e a cena!

Ecco i principali appuntamenti delle quattro giornate:

Spettacoli dalle 20.30

Giovedi 4 Luglio : “Re-Beat Band” uno spettacolo da ballare e da cantare per stupirsi, coi brani evergreen che ci fanno impazzire ...

Venerdi 5 Luglio : “I Melannurca” il calore e l'allegria del nostro SUD Italia con Pizziche Tammurriste Tarantelle Stornelli

Sabato 6 Luglio : “Collettivo Musicale In.Con.Tra.Da” danza e musiche folkloristiche del Sud

Domenica 7 Luglio : “I Melannurca” il calore e l'allegria del nostro SUD Italia con Pizziche Tammurriste Tarantelle Stornelli

Laboratori e scuola di pizzica e tamburello dalle 18.30

5-6-7 luglio 2024

In occasione dell'evento si potrà assistere e partecipare gratuitamente ad esibizioni di pizzica, balli e canti della tradizione pugliese

Chi è “Viva la Puglia”?

“ Viva la Puglia ” è un viaggio nei sapori che inizia dalla Daunia e Gargano, passa da Murgia e Terra di Bari, si conclude in Valle d'Itria e Grande Salento.

L’unico street food dedicato a Enogastronomia, Cucina, Cultura e Spettacolo che può chiamarsi interamente pugliese, riconoscibile anche per la particolare configurazione degli stand espositivi, caratterizzati dalla presenza degli incredibili trulli.

Per creare un evento che sia davvero e alla portata di tutti, non mancheranno attività di intrattenimento all’insegna della cultura ed espressioni artistiche pugliesi. Laboratori di pasta fresca, orecchiette e cavatelli, laboratori di ceramica e di ballo, perché il vero collante, la musica folkloristica, non può mancare.

La pizzica: gonne lunghe e foulard rossi svolazzanti, ritmo incalzante e piedi nudi che volteggiano senza sosta. Danza popolare salentina che travolge con il suo fascino e la sua energia.

Narra con il linguaggio universale del corpo e della musica, l’antica storia della popolazione salentina che ancora oggi protegge questa musica come patrimonio identitario e simbolo di folklore locale.

Un Villaggio con 400 metri quadri di allestimento a forma di borgo pugliese dove non mancano le famose luminarie dette anche “parature”.

Quindi l’evento diventa e rappresenta un momento di re-incontro della comunità, di intercultura e conoscenza di tradizioni storiche, un momento di socializzazione tra generazioni diverse.

Informazioni e contatti

e-mail: info@cucinadipuglia.it - cell. 345 007 2656

Ci puoi trovare su:

Facebook : https://www.facebook.com/cucinadipugliafood

Instagram : @cucina_dipuglia