Valle San Nicolao, Biella 4 racing in scena all’Occhieppo - Graglia FOTO

Archiviato il Rally Lana Storico, si torna a parlare di regolarità in casa Biella 4 Racing, con la 16^ edizione della Rievocazione della Cronoscalata Occhieppo-Graglia ormai alle porte. Si svolgerà infatti sabato 6 luglio l’edizione 2024 della gara di regolarità Laniera, che prevede quest’anno l’inedita partenza nonché arrivo, ospitati dalla cittadina di Candelo, a due passi dal famosissimo Ricetto, per un percorso di circa 130 chilometri di gara. A seguire la conclusiva prova ad eliminazione diretta, per dare un tocco ancora più competitivo alla manifestazione.

Al via della seconda prova del Challenge Aci Biella si ripresentato tutti e sette gli equipaggi, più un navigatore, presenti già alla prima uscita del Valli Biellesi, una bella conferma di partecipazione che rende il Sodalizio Laniero sempre più una realtà affermata all’interno del panorama motoristico Biellese e non solo.

Il Primo equipaggio B4R a lasciare la pedana di partenza sarà quello formato da Andrea Rosso e Giovanni Gambino, in gara sulla Fiat 600 D di 4° Raggruppamento. “Seconda prova del Challenge e nuovamente sette equipaggi ed un naviga Biella 4 Racing al via, una vera soddisfazione”, commenta il Segretario di Scuderia Andrea Rosso, “un risultato molto importante per un Sodalizio formato da un gruppo di Amici. Per quanto riguarda la nostra gara veniamo da un buon piazzamento al Valli, proveremo a migliorarci, la voglia di far bene non manca mai”.

Sul sedile di destra della Lancia Fulvia Coupé di 6° Raggruppamento guidata da Maurizio Crapa per i colori A.P.V. Classic, prenderà il via il navigatore Biella 4 Racing Roberto Tosi. “Seconda prova dell’anno, una rievocazione ricca di storia e seconda prova del Challenge”, esordisce Roberto Tosi, “Original la partenza da Candelo, finalmente cambia un po’! Siamo sereni, cercheremo di partire rilassati ma non troppo (per noi è fondamentale rompere il ghiaccio!) e continuare sempre bene, poi se miglioriamo ben venga… Speriamo in una gara calda piuttosto che bagnata, così si potrà ammirare il panorama da Bielmonte. Se facciamo bene, bene… altrimenti ci saremo comunque divertiti con i nostri Amici!”.

In 7° Raggruppamento saranno al via su Ford Fiesta MKI Andrea Florio ed Arianna Fior, desiderosi di riscatto. “Dopo la nostra opaca prestazione del Giro delle Valli Biellesi, l’obiettivo non può che essere quello di cogliere un risultato importante in ottica campionato”, racconta Andrea Florio, “cercando di migliorare quanto espresso solo a tratti nella precedente uscita. Naturalmente il divertimento con i nostri amici del B4R non potrà mancare, speriamo in una bella giornata”.

Stesso Raggruppamento, il 7°, ma su Autobianchi A112 Abarth, saranno della partita Massimo Ozino e Nicolas Raniero. “Bel percorso, bella gente…” commenta Massimo Ozino, “Pronti a divertirci come sempre. Io e Nicolas che la metteremo tutta, per il resto vedremo lunedì…!”.

Sulla Toyota Celica saranno al via Roberto Voltarel e Anna Gobetti, pronti a battagliare per le posizioni di vertice del 9° Raggruppamento. “Occhieppo-Graglia, una gara che ci piace”, ci racconta Anna Gobetti, “pronti a tentar di migliorare quanto di comunque buono fatto nella precedente prova del Challenge Aci. Un in bocca al lupo a tutti i nostri compagni di colori, e buon divertimento”.

Fra le vetture moderne, troveremo al via Paolo Canova e Silvia Gandini, a bordo della Subaru Impreza. “Con l’arrivo di luglio siamo giunti alla seconda gara del trofeo Aci”, ci riferisce Paolo Canova, “naturalmente cercheremo di fare del nostro meglio, con un occhio alla classifica, provando a migliorare quanto di buono fatto al Valli. L’obiettivo di divertirsi resta comunque ben presente, vedremo poi a fine giornata cosa avremo raccolto”.

Sulla Fiat Barchetta si presentano al via della loro seconda gara, Paolo Miglietti e Claudia Pegoraro. “Seconda esperienza in gara per noi”, esordisce Paolo Miglietti, “cercheremo di divertirci e di fare esperienza, ma anche di fare più attenzione per evitare gli errori commessi nella precedente uscita. Un ‘in bocca al lupo’ a tutti i concorrenti della nostra Scuderia”.

Sempre fra le vetture moderne saranno in gara Massimo e Michael Destefanis, alla terza uscita stagionale, questa volta nuovamente su Porsche. “È la nostra terza gara da quando abbiamo intrapreso questa nuova avventura”, commenta Destefanis, “l’obiettivo è quello di continuare a migliorarci, limitando il più possibile gli errori di inesperienza, ed arrivare in fondo, condividendo una bella giornata in amicizia”.